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Шойгу: ВС России уничтожили почти все поставленные Польшей и Португалией "Леопарды"

13:02
  • понедельник
  • 03 июля 2023

С 4 июня ВСУ лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, что российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное поражение ВСУ, снижая их наступательный потенциал.
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По словам главы Минобороны, с 4 июня ВСУ лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. За указанный период ВС России уничтожили на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетехники.

За прошедший месяц российская ПВО перехватила 158 ракет HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.

Отдельно министр отметил, что российские войска уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard - 16 штук.

Киев по настоянию Запада требует от командования ВСУ, не считаясь с потерями, продолжать наступление, уточнил Шойгу, которого цитирует ТАСС.

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