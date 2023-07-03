В ДТП с двумя грузовиками в Москве погиб водитель легковушки

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются
Несколько часов сегодня было ограничено движение транспорта на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Там произошло серьезное ДТП, сообщает "ТВ Центр".
Между двумя грузовиками оказалась зажата легковушка. 51-летний водитель погиб на месте.
Машины остановились на светофоре. В одной из полос за самосвалом стояла машина "Хёндай". В какой-то момент сзади подъехал еще один самосвал, который буквально смял легковой автомобиль.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются под контролем прокуратуры. В ведомстве уточняют, что за рулем самосвала находился 29-летний мужчина.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"