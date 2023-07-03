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В ДТП с двумя грузовиками в Москве погиб водитель легковушки

14:53
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются

Несколько часов сегодня было ограничено движение транспорта на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Там произошло серьезное ДТП, сообщает "ТВ Центр".

Между двумя грузовиками оказалась зажата легковушка. 51-летний водитель погиб на месте.

Машины остановились на светофоре. В одной из полос за самосвалом стояла машина "Хёндай". В какой-то момент сзади подъехал еще один самосвал, который буквально смял легковой автомобиль.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются под контролем прокуратуры. В ведомстве уточняют, что за рулем самосвала находился 29-летний мужчина.

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ДТП с участием легковой машины и двух грузовиков
ДТП с участием легковой машины и двух грузовиков
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