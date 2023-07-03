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Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

15:01
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Глава города осмотрел объект, а также пообщался с местными жителями

Дворец пионеров на Воробьёвых горах готовится к новой жизни. В семи корпусах после реставрации появятся современные лаборатории и мастерские, оснащенные самым современным оборудованием. В них расположатся технопарк, зона обработки материалов, моделирование, планетарий, спортивный класс, хоровой класс, малый и большой концертные залы, два лингафонных класса и столовая.

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Занимаются реставраторы не только оснащением. Архитектурный ансамбль Дворца пионеров на Воробьёвых горах - яркий пример советского модерна конца 50-х - начала 60-х годов прошлого века. В 1967 году даже удостоен государственной премии РСФСР, имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

"Из старого материала осталось немного, то, что вошло в памятник реставрационного культурного наследия, все остальное сделаем заново. На данном этапе идут реставрационные работы. Они требуют большого внимания и аккуратности. Также мы выходим на финишные отделочные работы", - сообщил Евгений Киреев, директор по строительству компании-генподрядчика.

В ходе работ не только восстановят оригинальное архитектурно-художественное оформление, но и впишут в историческую концепцию помещений возможность их использования для современных нужд. Скульптура, обработка дерева, архитектурный дизайн, гончарное дело, живопись и рисунок, театр и хореография, звукозаписывающая студия и центр библиотечно-информационных ресурсов. Занятие найдется для всех.

Сегодня Дворец пионеров на Воробьевых горах - крупнейшее учреждение дополнительного образования в России.

"Работы очень много. Мы быстро это делаем, очень быстро, и уже будут новые технические возможности, новая эстетика, новый вид. Но инженерные коммуникации прогнили уже настолько, что мы тогда бы уже закрыли по аварийке, то есть это уже вынужденная отчасти мера. Мы долго не приступали. Нужно было все запроектировать, сконцентрироваться и за несколько месяцев не только отремонтировать, но еще и отреставрировать", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Встречать своих воспитанников, как и почти 60 лет назад, будет мозаичное панно. Его обновят, так же как и цоколи из натурального камня, окна и витражи. Завершится реставрация Дворца пионеров уже в сентябре. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах
Реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах
Сергей Собянин осмотрел ходе реставрации Дворца пионеров
Сергей Собянин осмотрел ходе реставрации Дворца пионеров
Реставрация Дворца пионеров
Реставрация Дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
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