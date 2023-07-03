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Сотрудники ДПС устроили проверку столичных самокатчиков

15:03
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Нарушители не заставили себя ждать

В Москве прошел рейд по самокатчикам. Они проводятся в городе регулярно, чтобы сократить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, передает "ТВ Центр".

Только с начала года в таких авариях пострадали свыше 150 человек.

Для проверки сотрудники ДПС выехали на участок в районе станции метро "Сокольники". Нарушители не заставили себя ждать. Доставщик еды, а затем девушка на самокатах проехали по пешеходному переходу на скорости, нарушая правила дорожного движения.

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