Движение в центре Москвы оказалось затруднено из-за упавшего дерева

На место быстро приехали оперативные службы города
Пути объезда пришлось выбирать сегодня автомобилистам, которые хотели проехать по второй 2-й Брестской улице в сторону Маяковской площади, сообщает "ТВ Центр".
В районе дома №27 проезжую часть полностью перегородило рухнувшее дерево. На место быстро приехали оперативные службы города. Ствол распилили и по частям оттащили на обочину. Движение транспорта вновь открыли.
Пострадавших в результате происшествия нет. По какой причине упало дерево, сейчас выясняется.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"