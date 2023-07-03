Движение в центре Москвы оказалось затруднено из-за упавшего дерева

На место быстро приехали оперативные службы города

Пути объезда пришлось выбирать сегодня автомобилистам, которые хотели проехать по второй 2-й Брестской улице в сторону Маяковской площади, сообщает "ТВ Центр".

В районе дома №27 проезжую часть полностью перегородило рухнувшее дерево. На место быстро приехали оперативные службы города. Ствол распилили и по частям оттащили на обочину. Движение транспорта вновь открыли.

Пострадавших в результате происшествия нет. По какой причине упало дерево, сейчас выясняется.

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