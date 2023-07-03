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Пациент-фантом: в Москве создали тренажер для ультразвуковой диагностики

15:06
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Модель имитирует сосуды и нервы человека

Обычное УЗИ-исследование. Врач наносит гель, датчиком изучает конкретную область. Сосуды, нервы - на мониторе все отчетливо видно. Несмотря на привычный антураж, аппарат УЗИ установлен в лаборатории ученых. На месте пациента - фантом. Учебная модель, имитирующая состав человеческого тела. Фантом не отдернет руку, не взвизгнет от боли, если доктор попал не с первой попытки. Он вообще создан для того, чтобы помочь врачу свести к нулю ошибку, когда сосуды такие, что в них сложно попасть, а нервы - глубоко.

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"Сам по себе фантом по отработке внутривенной инъекции не нов, наши фантомы имеют принципиальное отличие - они позволяют отрабатывать манипуляции под УЗИ-контролем. То качество, та точность воспроизведения именно УЗИ-картины тканей человеческого организма является нашим уникальным отличием", - объяснил Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ города Москвы, доктор медицинских наук.

Материал устойчив к износу, быстро восстанавливается после проколов. И главное - по составу и всем физическим свойствам, а также реалистичности визуализации - точь-в-точь ткани человека.

Полностью отечественная разработка уже получила высшую оценку от практикующих врачей Боткинской больницы.

"С появлением ультразвуковой навигации мы можем значит лучше оказывать помощь в снятии боли. Это касается и острой боли, когда идет травма, операция, ранение какое-то, и хронических болевых синдромов. Мы помогаем пациентам с облегчением боли, подведя иголку именно в ту точку, куда необходимо. Минимизируя объем препаратов, риск и осложнения", - рассказал Всеволод Лыхин, врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель Симуляционного центра Боткинской больнице.

Уже налаживается серийное производство. Когда фантом будет готов, он пополнит ряды тренажеров в симуляционных центрах, где врачи совершенствуют свои профессиональные навыки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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