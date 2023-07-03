В Москве прошел фестиваль футболок

Секреты создания рисунков на ткани раскрывали признанные мастера

В Москве в Центре современного искусства прошел фестиваль футболок и принтов T-Shirt Fest, сообщает "ТВ Центр".

Дизайнеры и производители одежды, а также профессиональные стилисты рассказали всем, кто следит за модой, о новых направлениях. А еще показали, как и что можно печатать на текстиле.

Некоторые образцы больше напоминали полотна, чем предметы гардероба. Секреты создания рисунков на ткани раскрывали признанные мастера. Причем российские: ведь цель фестиваля - поддержать отечественных предпринимателей и локальные марки одежды.

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