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В Москве прошел фестиваль футболок

15:06
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Секреты создания рисунков на ткани раскрывали признанные мастера

В Москве в Центре современного искусства прошел фестиваль футболок и принтов T-Shirt Fest, сообщает "ТВ Центр".

Дизайнеры и производители одежды, а также профессиональные стилисты рассказали всем, кто следит за модой, о новых направлениях. А еще показали, как и что можно печатать на текстиле.

Некоторые образцы больше напоминали полотна, чем предметы гардероба. Секреты создания рисунков на ткани раскрывали признанные мастера. Причем российские: ведь цель фестиваля - поддержать отечественных предпринимателей и локальные марки одежды.

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Фестиваль футболок
Фестиваль футболок
Фестиваль футболок
Фестиваль футболок
Фестиваль футболок
Фестиваль футболок
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