Волонтеры спасли нескольких собак в Подмосковье

У хозяев их забрали в абсолютно истощенном состоянии

В этой исхудавшей до костей собаке невозможно узнать породу кане-корсо, представители которой должны быть крепкими и мускулистыми. До такого жуткого состояния животное довели заводчики. Еву и других собак спасли волонтеры - выкупили у хозяев за 15 тысяч рублей. Первым делом поехали в ближайшую ветлечебницу в подмосковном Чехове.

"Когда нас увидели в клинике, когда мы пришли с ними, с этими скелетами, там люди, которые сидели, стали плакать. Мы сами ревели и люди ревели. А одна женщина подошла и сказала, я, говорит, пенсионерка, давайте я вам дам денежку, чтобы этих собак спасли", - рассказывает волонтер Анна Кириллова.

Сейчас Ева уже немного поправилась, но торчащие кости все-равно выдают тяжелое прошлое. У собаки из-за долгого недоедания выпали зубы и развилась анемия. Лечение пока не помогает, скорее всего, придется делать переливание крови.

Одну собаку спасти не удалось. Буша погибла от последствий истощения - через несколько дней после того, как ее забрали. А этот уже достаточно упитанный пес Крон - внук Евы. Свою бабушку он любит. Часто вылизывает ей шерсть. Крону повезло немного больше. Он моложе - ему всего 3 года. Поэтому восстановился достаточно быстро. Хотя когда забирали от заводчиков, у него тоже проглядывали ребра. Но его, видимо, все-таки кормили, так как зарабатывали на нем деньги. Эту версию подтвердили соседи заводчиков.

Все остальные собаки долгое время были на подножном корму. По словам соседей, у заводчиков Валентина и Светланы остались еще животные. Поэтому волонтеры вновь решили навестить семью с проверкой. Рыжая дворняга, видимо, недавно прибилась к этому дому, поэтому еще в форме. Неплохо себя пока чувствует кошка с котенком и утка. Волонтеры рисковать не стали и решили оставить корм.

Но этих людей оставлять без наказания волонтеры не хотят. Вместе с адвокатами собирают доказательства о жестоком обращении с животными и готовятся идти в суд.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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