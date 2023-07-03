В "Артеке" торжественно открылся детский кинофестиваль "Алые паруса"

Там проходят мастер-классы, концерты, творческие встречи

Более 3 тысяч школьников со всей России и других стран - в "Артеке" торжественно открылся 31-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового, сообщает "ТВ Центр".

Там проходят мастер-классы, концерты, творческие встречи. Известные режиссеры, продюсеры и актеры делятся опытом и секретами съёмочного процесса, рассказывают о профессии и творческом пути. Также, по традиции, артековцы вместе с именитыми наставниками снимут короткометражные фильмы.

"Это то место, куда нестрашно отправлять своих детей. И куда нужно отправлять своих детей, потому что они здесь получают правильную закваску, правильное воспитание, правильный взгляд на жизнь. Через десять лет они будут фактически уже у руля нашего государства, поэтому то, что закладывается здесь, - это крайне необходимо. Без настоящего нет будущего", - отметил Андрей Соколов, президент кинофестиваля "Алые паруса".

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