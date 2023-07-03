Песков заявил о высоком уровне консолидации ведомств и спецслужб вокруг Путина

Все ведомства выполняют свою работу должным образом

В период попытки мятежа ведомства и спецслужбы показали беспрецедентный уровень консолидации вокруг президента России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга для журналистов.

По его словам, вне зависимости от ситуации ведомства и спецслужбы продолжали выполнять работу в штатном режиме.

"Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции и делают это должным образом", - заявил Песков, отвечая на вопрос об оценке действий профильных ведомств во время попытки военного мятежа.

Он также добавил, что вся политическая элита, включая президента России, крайне высоко оценила действия силовых и гражданских ведомств в эти сложные для страны дни.

Ранее главы Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что план мятежников не удался благодаря верности российских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"