Песков заявил о высоком уровне консолидации ведомств и спецслужб вокруг Путина

Все ведомства выполняют свою работу должным образом
В период попытки мятежа ведомства и спецслужбы показали беспрецедентный уровень консолидации вокруг президента России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга для журналистов.
По его словам, вне зависимости от ситуации ведомства и спецслужбы продолжали выполнять работу в штатном режиме.
"Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции и делают это должным образом", - заявил Песков, отвечая на вопрос об оценке действий профильных ведомств во время попытки военного мятежа.
Он также добавил, что вся политическая элита, включая президента России, крайне высоко оценила действия силовых и гражданских ведомств в эти сложные для страны дни.
Ранее главы Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что план мятежников не удался благодаря верности российских военнослужащих.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"