Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

Это обеспечит рост заработных плат почти для 4,8 млн граждан

Минтруд России подготовил законопроект об увеличении МРОТ до 19 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе непродолжительной беседы с журналистами информагентства ТАСС.

"По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля", - заявил Котяков.

Также чиновник пояснил, что увеличение прожиточного минимума обеспечит рост заработных плат почти для 4,8 млн российских граждан. Помимо этого, глава ведомства также добавил, что правительство планирует выделить свыше 75 млрд рублей на увеличение МРОТ из бюджетов всех уровней.

Ранее во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин объявил об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%.

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