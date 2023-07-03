Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах

Все будет зависеть от ситуации

Центризбирком может отложить выборы в новых российских регионах в случае ухудшения ситуации.

Об этом в понедельник, 3 июля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Поскольку ситуация, действительно, непростая, все может быть. И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы <…> то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

В конце мая Путин снял запрет на выборы в регионах с военным положением. Окончательное решение о проведении выборов в этих регионах будет принимать ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ, говорится в тексте документа.

В июне Памфилова получила обращения от руководителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о проведении выборов в органы власти разных уровней одновременно со всей страной — в единый день голосования 10 сентября.

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