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В Еврокомиссии назвали сумму замороженных суверенных активов России

14:37
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Европа планирует ежегодно изымать в пользу Украины до 3 млрд евро российских активов

На сегодняшний день сумма замороженных после начала СВО странами Запада суверенных активов России составляет порядка 207 млрд евро. Об этом в ходе очередного брифинга для журналистов заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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"Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ", - заявил Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

Еврочиновник подчеркнул, что лидеры ведущих держав Европы планируют ежегодно замораживать и изымать в пользу Украины до 3 млрд евро российских активов.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о завершении работы над юридической схемой использования замороженных активов России для восстановления Украины.

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