Россиянам дали рекомендации для проезда по Крымскому мосту

Следует запастись водой и бензином

Россиянам дали рекомендации, ка быстрее миновать пробку на подъезде к Крымскому мосту и оперативно пройти досмотр.

Вещи следует заранее упаковать в удобные для выгрузки сумки, сообщает официальный туристический портал Крыма Travel Crimea.

Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", - отмечено

Кроме того, перед мостом следует заехать на заправку и купить в дорогу необходимые товары, в частности, питьевую воду. За дорожной обстановкой в районе пунктов досмотра удобно следить в Яндекс.Навигаторе.

В случае возникновения проблем туристам следует связаться с министерством курортов Крыма, позвонив на горячую линию - 8-800-511-80-18.

Пробка у пунктов досмотра в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась 1 июля из-за большого потока отдыхающих. В настоящий момент ее длина составляет 13 километров.

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