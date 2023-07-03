Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино

Они станут новой достопримечательностью района

Работы по благоустройству прудов-регуляторов в столичном районе Марьино станет одним из главных проектов создания качественной городской среды, который реализуется в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших в городе зон отдыха у воды. Технические пруды-регуляторы станут новой достопримечательностью Марьино.

Собянин также опубликовал видео на тему благоустройства прудов.

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