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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино

14:46
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Они станут новой достопримечательностью района

Работы по благоустройству прудов-регуляторов в столичном районе Марьино станет одним из главных проектов создания качественной городской среды, который реализуется в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших в городе зон отдыха у воды. Технические пруды-регуляторы станут новой достопримечательностью Марьино.

Собянин также опубликовал видео на тему благоустройства прудов.

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