Силуанов заявил о замедлении инфляции в России

Инфляция в России не превышает 3,2%

По итогам потребительского роста цен в период с марта по апрель текущего года инфляция начала постепенно замедляться. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета по бюджету в Госдуме.

"После роста потребительских цен в марте - апреле прошлого года инфляция начала замедляться", - заявил Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, на данный момент инфляция в России составляет порядка 3,2%. Силуанов также отметил, что в стране за последние несколько месяцев появилась положительная динамика, связанная с восстановлением реальных доходов населения.

"Мы видим, что доходы граждан хоть и снизились на 1% в целом по году, но в IV квартале прошлого года начали показывать положительные темпы", - заключил министр.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика на сегодняшний день развивается по сценарию ускоренной адаптации.

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