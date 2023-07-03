СВР: США передали боевикам ИГ* ракеты с отравляющими веществами

Боевики разместили боеголовки вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия в Сирии

Власти США передали сирийским "подопечным" из ИГИЛ* дальнобойные ракеты, начиненные отравляющими веществами, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"Не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ* на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению главы внешней разведки, группа террористов разместила боеголовки на территории сирийских городов Хавия и Заврия, находящиеся неподалеку от военной базы США "Эт-Танф".

По данным сотрудников СВР, база представляется из себя американо-британский разведывательный пункт, который занимается координаций и отслеживанием действий боевиков ИГИЛ* на юге Сирии. Также в ведомстве добавили, что с недавних пор во главе пункта встал высокопоставленный американский военный Джеймс Меллой.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что американские военные полностью координируют деятельность террористической группировки ИГИЛ* в Сирии.

*террористическая группировка, запрещена в России

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