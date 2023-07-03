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Глава Военного комитета НАТО признал трудности с контрнаступлением ВСУ

15:21
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Украинская армия до сих пор не показала результатов

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет очень сложным и потребует длительного времени. Такое предупреждение сделал в понедельник, 3 июля, руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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По словам военного, "сейчас очень, очень сложное время" для украинской армии. Бауэр призвал не думать, что "это легкая прогулка, так никогда не будет".

При этом Бауэр выразил мнение, что "то, как они делают это, достойно похвалы", сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин уже подчеркивал, что в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ понесли существенные потери и в живой силе, и в военной технике, причем западные образцы тоже хорошо горят.

При этом координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что погода оказалась фактором, осложнившим контрнаступление ВСУ, тогда как российские военные смогли к нему подготовиться. Как заявил чиновник, "погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться", в результате "они окопались, в некоторых местах — очень глубоко окопались".

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