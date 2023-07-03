Минобороны России рассказало о встрече главкома ВМФ с главой Минобороны Китая

Москва и Пекин продолжают укреплять сотрудничество

Министерство обороны России в понедельник, 3 июля, подтвердило, что главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов встретился в Пекине с главой Минобороны КНР Ли Шанфу.

В ведомстве рассказали, что стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в военно-морской области, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.

После этой встречи Ла Шанфу заявлял, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться, будут непрерывно развиваться и выходить на новый уровень. Глава оборонного ведомства КНР подчеркнул, что для поддержания "региональной и глобальной стабильности" ВМФ Китая и ВМФ России в перспективе должны на постоянной основе проводить совместные военные учения в акваториях обеих стран.

В марте Министерство обороны КНР сообщало, что китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами России для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. В ведомстве отметили, что сотрудничество армий России и Китая будет способствовать дальнейшему росту взаимного доверия в военной сфере.

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