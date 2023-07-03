Западные СМИ разочаровались в контрнаступлении Киева

Зеленского толкают к тому, чтобы он пошел на переговоры

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине не привела к радикальному сокращению военно-технических возможностей России. Нидерландский адмирал признал наличие проблем у ВСУ в ходе контрнаступления и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени. В этой ситуации Киев, похоже, вынашивает безрассудные планы.

На этих кадрах визит главкома ВСУ Залужного на Ровенскую АЭС, где он знакомится с планами на случай подрыва Запорожской станции.

Столь пристальное внимание украинского командования к данному вопросу выглядит крайне пугающим. Москва неоднократно предупреждала - Киев готовится нанести удар по Запорожской АЭС, спровоцировав тем самым очередную техногенную катастрофу. Её последствия невозможно просчитать. Однако Зеленского это не особенно волнует. Журналистку CNN, взявшую на днях у него интервью, тоже. Вопросов на эту тему она не задает, спрашивая лишь про взаимодействие Украины с ЦРУ. Зеленский подчеркивает, что секретов от этого ведомства у его страны нет. Поднимается и тема Крыма.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно - война ещё не окончена", - заявил Зеленский.

Фактически Зеленский еще раз подтверждает - никаких переговоров, пока Украина не вернется к границам 91-го года. А это не только возврат южных и восточных областей. Но и Крыма. Про принадлежность полуострова накануне высказался и канцлер ФРГ Шольц, решивший блеснуть знаниями истории.

"Крым давно принадлежит Украине. Мы не должны забывать, что уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН".

При этом немецкий лидер заявил, что Германия пока не будет поставлять Украине дальнобойное вооружение. Речь, в частности, идёт о дальнобойных ракетах "Тайрус". Впрочем, Берлин точно так же говорил и про свои танки "Леопард". Однако Киев их все же получил. Аккурат к началу контрнаступления. Вот только эффект, пишет издание "Берлинер-цайтунг", оказался отнюдь, не тот:

"Западные страны поставляли Украине танки и бронетранспортёры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных территориальных успехов. У них были большие ожидания. Однако примерно через месяц после начала летнего наступления Украины пришло некоторое разочарование".

В общей сложности Украина получила 18 танков "Леопард" из Германии. Ещё 36 машин поставила Испания, Норвегия, Канада и Польша. На данным момент, пишут немецкие СМИ, ВСУ уже потеряли 13 процентов этой техники. Часть теоретически ещё можно отремонтировать. Создать ремонтные мастерские должны были на территории Польши. Однако пока данный процесс, пишет "Шпигель", затормозился.

При этом Варшава подозревает немецких политиков в том, что они на самом деле не верят в победу Украины. И что Германия, как и другие страны западной Европы, в перспективе все же рассчитывают помириться с Россией. В частности, об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, признав всё же, что ЕС в этом действительно нуждается:

"В отношениях Запада с Россией победит подход "бизнес есть бизнес". В частности, Германия сейчас нуждается в хороших отношениях с Москвой. На этом фоне западные страны будут подталкивать Киев к заключению соглашения с Россией".

По словам Ващиковского, Зеленского уже сейчас толкают к тому, чтобы он пошел на переговоры. При этом количество европейских стран, которые этого бы хотели, растет. Вместе с этим растут и противоречия внутри Евросоюза насчёт Украины. На неё тратятся огромные деньги. Поставляется вооружение. При этом должного эффекта на фронте ВСУ не показывают, теперь обещая сделать это к осени.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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