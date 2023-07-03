Что сейчас происходит на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к пунктам досмотра очередь из автомобилей делится на две части

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сегодня вечером составила менее 10 километров, время ожидания - до 6 часов. Об этом сообщило министерство транспорта полуострова. Власти принимают меры по улучшению ситуации. Так, на пунктах контроля увеличили количество сотрудников. На подъездах к мосту работают экстренные службы, организована раздача питьевой воды.

На автоподходе к Крымскому мосту пробка сокращается, но все еще более 10 километров. В среднем это расстояние люди преодолевают за 5-6 часов.

И общество в эти томительные часы проявляет солидарность. Если нужно, возьмут на буксир. Подскажут дорогу. Кто-то успевает завести новые знакомства. Многие просто выходят погулять вдоль виноградников.

Вдоль дороги установлены биотуалеты. Обеспечен подвоз воды. Томящимся на солнце туристам помогают волонтеры, сотрудники местной администрации и спасатели.

"Люди обращались, скорая помощь нужна была, несложная какая-то экстренная помощь, но обращались. Мы скоординировали, связались с каретой, подъехала скорая помощь, оказала содействие, и все прошло хорошо", - рассказал Роман Коровецкий, начальник 144-й пожарно-спасательной части.

По обочине не проехать - сотрудники ДПС следят за соблюдением порядка. Исключение только для автобусов – они идут по выделенной полосе.

На подъезде к пунктам досмотра очередь из автомобилей делится на две части. С одной стороны те, у кого, говоря языком авиаперевозок, с собой только ручная кладь. Ее можно будет пронести через рамки металл-детектора и проехать дальше. А с другой стороны автомобили полностью загружены. Вот им придется подождать в очереди на рентген.

Очередь образовалась два дня назад. Среди причин – большой наплыв туристов, а еще длинные выходные в Крыму из-за Курбан-байрама. Жители полуострова отправились в Краснодарский край и на обратном пути попали в нескончаемый поток.

Досмотровые мероприятия перед въездом на мост начались после теракта. В октябре прошлого года из-за взрыва фуры были повреждены несколько пролетов. Грузовики на мост не пускают. А легковой транспорт проезжает только после досмотра. Сама процедура занимает от силы пять минут, если, конечно, вещи компактно сложены. К тому же, в мае зону досмотра существенно расширили.

Попасть в Крым можно и через новые регионы. Альтернативный маршрут по Донецкой, Запорожской и Херсонской области в некоторых случаях даже короче. К тому же, сегодня завершилось восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате украинского ракетного удара. Прямая дорога из Мелитополя в Симферополь снова открыта.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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