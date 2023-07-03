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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне проведения СВО

15:29
  • понедельник
  • 03 июля 2023

На донецком направлении уничтожено до 260 бойцов ВСУ

Минобороны России в понедельник представило свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Танки Т-90 поразили укрепрайон боевиков на краснолиманском направлении

Как сообщили в ведомстве, потери Киева на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 190 военных, также ВСУ потеряли два танка и семь бронемашин.

ВС России уничтожили более 90 украинских солдат на краснолиманском направлении. На донецком направлении успешно отражены девять атак противника, уничтожено до 260 бойцов ВСУ, сообщается в Телеграм-канале Минобороны.

На купянском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных. Там же была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы и уничтожен склад боеприпасов.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня ВСУ лишились порядка 2,5 тысяч единиц различного вооружения. При этом российские войска уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard.

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