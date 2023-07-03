Кремль анонсировал совещание Путина с членами правительства

Оно запланировано на 4 июля

Президент России Владимир Путин 4 июля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Главной темой совещание станет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщает РИА Новости.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что развитие в России системы здравоохранения остается для правительства приоритетным направлением. На оперативном совещании премьер поблагодарил всех врачей, которые работают в новых регионах. Сейчас там идет плановая работа по строительству больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Мишустин также рассказал, что из бюджета направят 1 млрд рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах, куда любой человек сможет обратиться для получения всего комплекса услуг – от создания предприятия до помощи на его развитие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"