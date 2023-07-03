Глава Военного комитета НАТО оценил военные возможности России

Спецоперация не ослабила страну

Специальная военная операция на Украине не привела к радикальному сокращению военно-технических возможностей России. Такое заявление сделал в понедельник, 3 июля, руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Как подчеркнул военный "нам никогда не следует недооценивать русских и их способность наносить ответный удар".

В частности, в ходе СВО "не сократился военно-морской или военно-воздушный потенциал России", поэтому Североатлантический альянс продолжит рассматривать Россию "в качестве серьезной угрозы на море, в воздухе и космосе", подчеркнул Бауэр в интервью Associated Press.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, что российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное поражение ВСУ, снижая их наступательный потенциал. По словам главы Минобороны, с 4 июня ВСУ лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

При этом ВС России уничтожили на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетехники.

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