Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK уйдут из компании

Они решили заняться собственным проектом

Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказали в пресс-службе VK.

Там уточнили, что топ-менеджеры приняли соответствующее решение, поскольку планируют заниматься своим собственным проектом.

Управление социальной сетью "ВКонтакте" будет осуществлять коллегиальный орган — управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство России подготовило проект стратегии развития связи в стране до 2035 года. Премьер-министр напомнил о поставленной президентом задаче — к 2030 году довести до 97% долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ в интернет. Работа идет с опережением графика. Этот показатель уже достиг 86%. В последнее время объемы трафика повышаются примерно на треть каждый год.

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