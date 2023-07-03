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Появились новые подробности о форуме "Россия — Африка"

16:59
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Он пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге

Программа форума "Россия — Африка" включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам взаимодействия России и государств Африки. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказали в пресс-службе Фонда Росконгресс.
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По словам советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета по подготовке мероприятий Антона Кобякова, в создающейся архитектуре многополярного мира страны Африки будут играть все более важную роль.

Кобяков подчеркнул, что укрепление связей России и Африки в области безопасности, устойчивого экономического и гуманитарного развития создает основы для становления мощных, процветающих и безопасных регионов в новых реалиях, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия выстраивает конструктивные отношения со всеми странами Африки, они не направлены против других государств. Спикер Кремля подчеркнул, что отношения России с африканскими государствами базируются "на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга".

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