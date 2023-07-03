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В России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

17:17
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Они действовали во время пандемии

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, соглано которому в стране отменили нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию.

В России отменяются нормативы по количеству проводимых тестов на 100 тысяч населения, которые определялись с учетом активности эпидемического процесса в регионе.

В частности, при первом (высоком) уровне активности эпидемического процесса (недельный показатель заболеваемости более 100 случаев на 100 тысяч населения, доля положительных результатов исследований более 15%) предусматривалось проведение не менее 300 исследований на 100 тысяч населения, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что экономический ущерб Российской Федерации от коронавирусной инфекции в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей. В ведомстве пояснили, что экономический ущерб складывается из прямых медицинских расходов (расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания), непрямых потерь экономики (потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений), а также потерь рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

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