МВД: выпускные вечера в Москве прошли без инцидентов

Сотрудники ведомства обеспечивают общественный порядок

В регионах Российской Федерации проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1,2 млн выпускников. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

В частности, в Москве свыше 29 тысяч юношей и девушек стали зрителями праздничного шоу, организованного в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Во время проведения мероприятий охрану общественного порядка обеспечивали более 61 тысячи полицейских. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий.

Правонарушения не допущены. Выпускные вечера в регионах продолжаются, цитирует Волк "МВД Медиа".

Выпускные вечера в столице должны были пройти в прошлую субботу, 24 июня. Из-за попытки вооруженного мятежа и введения в московском регионе режима контртеррористической операции они были перенесены на неделю.

Мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя московских выпускников с окончанием школы, призвал молодых людей беречь воспоминания о родной школе и родительскую любовь. Градоначальник выразил уверенность в том, что выпускникам по плечу самые смелые планы и замыслы, а Москва в этом поможет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"