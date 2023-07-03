Володин назвал самый пострадавший от санкций регион

Это Калининградская область

Госдума намерена представить правительству России предложения по поддержке Калининградской области. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как отметил политик, Калининградская область больше других регионов России пострадала от санкций, поскольку порядка 40% товарооборота приходится на морские перевозки. При этом важно учесть "наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив (АСИ), заявил, что "сердце радуется", что так много россиян помогают искать решения проблем, с которыми сталкивается, Россия, причем делают это "инициативно и с таким необычным подходом, с таким — в хорошем смысле этого слова — задором и с умом".

Путин подчеркнул, что благодаря этому "возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем".

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