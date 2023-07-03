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WSJ: посол США в России встретилась с Гершковичем

18:23
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Это подтвердили в американском посольстве

Посол США в Москве Линн Трейси встретилась с американским журналистом Эваном Гершковичем, который содержится в России под стражей по обвинению в шпионаже.

Как рассказали ТАСС в американском посольстве, Трейси получила консульский доступ и смогла лично навестить Гершковича.

Подробности визита Трейси к Гершковичу не приводятся. Российская сторона пока не давала комментариев на эту тему. При этом ранее Москва запрещала консульский доступ к обвиняемому в ответ на недружественные шаги Вашингтона — власти США не дали американские визы российским журналистам во время председательства России в Совбезе ООН.

О задержании гражданина США ФСБ сообщила 29 марта. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. Американца задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Заседание суда проходило прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.

В мае Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей ФСБ решил, что Гершкович останется под арестом до 30 августа.

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Эван Гершкович
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