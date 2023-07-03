Минобороны ФРГ анонсировало поставку десятков Leopard Украине

Берлин продолжает помогать Киеву

Украина получит десятки танков Leopard 1A5 от Германии и Дании в ближайшие недели. Такое заявление сделал в понедельник, 3 июля, германский министр обороны Борис Писториус.

Политик заверил, что ФРГ продолжит поддерживать украинские власти так долго, как это потребуется.

Вместе с тем Писториус предупредил, что условия вступления Украины в состав Североатлантического альянса можно будет определить лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны.

Министр заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе впервые состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств. Таким образом, Киев получит равноправное место за столом этого объединения альянса, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, что российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное поражение ВСУ, снижая их наступательный потенциал. По словам главы Минобороны, с 4 июня ВСУ лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. За указанный период ВС России уничтожили на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетехники.

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