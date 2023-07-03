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Силуанов похвалил исполнение бюджета в 2022 году

18:58
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Этому не помешали внешние рестрикции

Исполнение федерального бюджета в России в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объем расходов. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

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По словам политика, "несмотря на повышенный объем расходов, это более 30 трлн рублей, бюджет был исполнен практически с одним из лучших показателей за последние годы".

При этом финансовые ограничения, с которыми столкнулась Россия в прошлом году, были достаточно оперативно преодолены, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее Мишустин отмечал, что, несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Он подчеркнул, что власти "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств".

При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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