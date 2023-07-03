Во французском обществе назревает серьезный раскол

Об этом говорят эксперты

Париж, Канны, Лион. Ровно в полдень ассоциация мэров французских городов вывела на улицу своих сторонников. Чтобы поддержать Венсана Жанбрюна – главу города Л'Ай-ле-Роз. В выходные в ходе массовых беспорядков вандалы атаковали его дом. Супруга и ребенок чиновника были ранены.

Задержанных уже более трех тысяч. Их средний возраст 17 лет. Минувшей ночью погиб 24-летний пожарный. Ранены несколько стражей порядка. Толпа разгромила и подожгла почти полсотни магазинов. Нападению подверглись полицейский участок и казарма жандармерии. Ремонт одних лишь поврежденных камер наружного наблюдения французскому бюджету обойдётся в 20 миллионов евро.

Власти делают вид, что худшее позади, а ситуация под контролем. Однако, судя по опросу французского института общественного мнения, граждане Пятой республики оптимизма чиновников не разделяют. 70% респондентов выступают за введение в стране чрезвычайного положения. Впору задуматься и соседям по другую сторону Альп. Дурной пример оказался заразительным.

Беспорядки в Швейцарской Лозанне, конечно, пока еще не столь массовые. Но тоже устроены подростками- мигрантами из Сомали, Португалии, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Улицы Цюриха теперь патрулируют военные на танках.

В самой Франции уже мало кто вспоминает, с чего всё это началось. Бабушка убитого полицейскими 17-летнего подростка франко-алжирского происхождения просит протестующих остановиться.

Виновные стражи порядка будут наказаны. Однако о симпатиях рядовых французов лучше всего говорят суммы собранных средств. Семье полицейского, застрелившего подростка, пожертвовали в 5 раз больше денег, чем родным убитого - уже миллион евро! Во французском обществе, констатируют эксперты, назревает серьезный раскол по этническому признаку. От президента требуют решительных действий.

64% опрошенных французов уверены – нужно перестать пускать в страну беженцев. Но "белая и благополучная Франция" слишком долго делала вид, что всё в порядке.

И это уже не "желтые жилеты" или коммунальщики, бастующие против пенсионной реформы. На кону само существование Франции со всеми её идеалами, подчёркивают эксперты. Впрочем, даже в этой ситуации среди "заклятых друзей" Парижа нашлись те, кто попытался заработать хоть какие-то политические очки. В Киеве привычно посоветовали Макрону вместо решения накопившихся проблем просто получше поискать руку "коварной Москвы".

Матвей Шестаков, Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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