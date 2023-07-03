Памфилова доложила Путину о подготовке выборов в новых регионах

Единый день голосования пройдет 10 сентября

Более 21 миллиона россиян смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в сентябре. Четыре года назад эта возможность была лишь у пяти с половиной миллионов избирателей. Сегодня об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она доложила президенту о подготовке к предстоящей выборной кампании. Единый день голосования пройдет 10 сентября в 85 субъектах Федерации - в том числе в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

10 сентября 2023 страну ждут масштабные выборы - в голосовании смогут принять участие до 65 миллионов человек. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о цифровых технологиях, которые все шире внедряют в регионах для удобства избирателей и кандидатов. В этом году к системе дистанционного электронного голосования подключат уже 25 субъектов, включая Москву. Кроме того, внедрены более 20 цифровых сервисов. Единый день голосования станет историческим для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все "за" и "против" и взяли на себя такую серьезную ответственность – поддержать их инициативу и стремление провести выборы", - отметила Элла Памфилова.

В новых регионах разработано и принято избирательное законодательство, соответствующее федеральным нормам. Специалисты ЦИКа интенсивно формируют комиссии и проводят обучение. В Единый день голосования огромное значение будет уделено вопросу безопасности избирателей.

"И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить", - сказала Элла Памфилова.

Недавно Элла Памфилова лично проинспектировала избирательные участки в Донецкой и Луганской республиках, на Запорожье и в Херсонской области. Часть помещений пострадали после взрывов, но до 10 сентября их отремонтируют. Где-то – как в этой школе Мариуполя – все работы уже завершены. Просторные и светлые кабинеты, здесь удобно расставить урны для голосования.

Элла Памфилова обратила внимание, что не у всех жителей новых регионов есть российские паспорта, кто-то не успел оформить. А, например, в Херсонской области многие их просто потеряли во время масштабного наводнения. В такой ситуации у людей будет возможность проголосовать по иному документу, удостоверяющему личность, который выдали органы публичной власти.

"Мы сейчас создаем, тоже предусмотрена такая возможность, экстерриториальные участки. Что это значит? Поскольку большая мобильность – многие из тех, кто голосовал на референдуме, находился в то время там, теперь многие находятся в других регионах России, – есть движение людей, мы предусмотрели, чтобы жители этих четырех регионов, если они находятся не у себя дома, смогли проголосовать там, где они находятся", - заявила председатель Центральной избирательной комиссии.

Такие же экстерриториальные участки откроют в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – для военных, строителей, медицинских работников, которые сейчас несут службу и работают в новых регионах.

Путин: Я понимаю, люди, которые там находятся. Электронное голосование на них тоже распространяется?

Памфилова: Нет, там пока нет. Там же очень сложно – мы туда тоже проводим ГАС "Выборы", но стопроцентно сейчас тоже нельзя.

Представители ЦИКа продолжают привлекать квалифицированные кадры из системы избирательных комиссий всех регионов страны. Они окажут методическую помощь в период подготовки и проведения выборов в новых субъектах Российской Федерации.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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