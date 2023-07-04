В Москве проходит форум "Российская креативная неделя"

В центре внимания - актуальные вопросы в сфере дизайна, архитектуры, IT-технологий

Будущее творческих профессий, развитие медиа-индустрии и производство оригинального контента: эти и другие темы обсуждают в Москве на форуме "Российская креативная неделя", передает "ТВ Центр".

В этом году она объединит свыше тысячи спикеров, в том числе из 17 зарубежных стран. Деловая программа проходит в кластере "Ломоносов". В центре внимания - актуальные вопросы в сфере дизайна, архитектуры, IT-технологий, музыки, кино и не только.

Вместе с тем на 60 площадках по всему городу организованы более 700 мероприятий - мастер-классы, тренинги, кинопоказы и театральные постановки.

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