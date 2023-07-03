В Орловской области представили новые сорта пшеницы

В регионе оценили достижения отечественных сельхозпроизводителей

В Орловской области прошел традиционный ежегодный агрофестиваль. Он стал настоящим смотром достижений отечественных сельхозпроизводителей. В частности, были представлены новые сорта пшеницы. Главная задача сегодня - уйти от импортозависимости, обеспечить аграриев отечественным посевным материалом.

Полностью отказаться от импорта семян пшеницы. И решить это можно путём селекции. На опытной площадке в хозяйстве Дубовицкое Орловской области показали, что такая цель реализуема. Здесь вывели 164 сорта сельхозкультур, в регионе работает два крупных семенных завода, а строится третий, где будут производить семена высоких категорий - "элиты и суперэлиты".

"Сегодня по сортоиспытаниям должны создаваться семена, которые дают 150 ц/га и выше. И тогда они в массовом производстве будут давать 70-80 спокойно. Мы сегодня видим нашу урожайность здесь на наших полях в Орловской области, ниже 70 ц/га мы уже не опускаемся", - рассказал генеральный директор "Щёлково Агрохим", академик РАН Салис Каракотов.

На агрофестивале российские предприятия АПК ежегодно демонстрируют достижения в сельском хозяйстве. В этот раз представили 17 сортов пшеницы. Большинство видов - новинки. В прошлом году было зарегистрировано 4 сорта. Сейчас же в компании "Щёлково Агрохим" на испытании еще 7. С полей в Орловской области уже собирали 112 центнеров с гектара. Это рекорд. Теперь хотят увеличить результат ещё на 10%.

"Мы являемся благодаря аграрной науке и реальному сектору экономики самым крупных экспортёром зерна в мире. Кроме того, прекрасные новые селекционные формы во всех ведущих федеральных научных центрах. Но необходима реализация этого генетического потенциала. А это возможно тогда, когда наука и бизнес вместе с регионом начинают двигать этот проект", - отметил Вугар Багиров, директор Департамента координации деятельности в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ, член-корреспондент РАН.

День поля - главное сельскохозяйственное событие Орловской области. В первую очередь, потому, что участие в фестивале принимают ведущие умы российской агропромышленности.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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