Мишустин обсудил приемную кампанию в российские вузы

В этом году увеличено число бюджетных мест

Более трех миллиардов рублей будут направлено дополнительно на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Правительство также утвердило гранты на создание профильных технопарков. На специальных площадках будут вести научные проекты и реализовывать инновационные технологии, связанные с выпуском пищевых и кормовых добавок, а также с селекцией животных и сельхозкультур.

Ещё одна тема совещания - приёмная кампания в российские вузы. В этом году увеличено количество бюджетных мест. Их почти 630 тысяч. На льготных условиях могут поступать участники СВО и их дети.

"Президент поручил привести важнейшие для людей государственные услуги в электронный вид, чтобы они оказывали, соответственно, в проактивном режиме, формате, и человеку было достаточно отправить лишь запрос, а остальное делается автоматически. И для абитуриентов в текущем году действует сервис поступления в вуз онлайн. Используя его, молодые люди через портал государственных услуг могут подать заявление в более чем тысячу учебных заведений, это практически около 600 университетов, почти 450 филиалов. Сделать это можно из любой точки страны экстерриториально и без личного посещения комиссии, бумажных документов, очередей", - отметил Мишустин.

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