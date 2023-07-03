Минобрнауки предложило порядок перевода участников СВО на бюджетное обучение

Для этой категории граждан введен комплекс льгот

Минобрнауки России подготовило проект постановления кабмина, который предоставит возможность участникам специальной военной операции переходить с платного обучения на бюджет.

Как указал глава Минобрнауки Валерий Фальков, "здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет".

Министр пообещал, что его ведомство продолжит работать над созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников спецоперации, сообщает "Интерфакс".

В июне Государственная дума приняла поправки в российское законодательство, в соответствии с которыми участники СВО и их дети могут поступать в вузы на бюджетные отделения по отдельной квоте. Право на обучение по программам бакалавриата или специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты получат Герои России, участники спецоперации, включая тех, кто отражал нападения на территорию России, мобилизованных, ополченцев Донбасса, а также дети участников боевых действий за рубежом.

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