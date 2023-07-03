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Появились новые данные о скандальных похождениях Хантера Байдена

22:24
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Обнародованы интимные видеозаписи

Употребляет наркотики за рулём, устраивает вечеринки с проститутками - американские СМИ публикуют новую порцию снимков о скандальных похождениях Хантера Байдена. 

На одном из эпатажных фото сын президента держит в руках предмет, очень похожий на наркотическое вещество. Хантер Байден принимает его и затем едет через жилой квартал в Арлингтоне, в штате Вирджиния.

Датирован снимок июнем 2018-го. Спустя два месяца Байден-младший во время поездки в Лас-Вегас с гордостью запечатлел приборную панель своего автомобиля. Спидометр показывает 276 километров в час.

Обнародованы также и интимные видеозаписи, на которых Байден встречается с ночными бабочками. Последние в переписке жалуются, что сын президента заказывает слишком много проституток.

Ноутбук Байдена-младшего с таким щекотливым содержанием попал в Федеральную службу разведки еще в 2019-м году. Жесткий диск с данными принес владелец ремонтной мастерской, в которую Хантер Байден принес свой компьютер, однако так его и не забрал.

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Хантер Байден
Хантер Байден
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