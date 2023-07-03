Во Франции из-за беспорядков взяли под стражу около 120 человек

Беспорядки вспыхнули после убийства 17-летнего водителя полицейскими

По меньшей мере 120 человек во Франции заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает телеканал BFMTV.

В эти данные включены совершеннолетние, вызванные для немедленной явки, которые просили отсрочки для подготовки своей защиты и которые были помещены под стражу в ожидании суда. Также эти сведения включают тех, кто уже предстал перед судом и в отношении кого было вынесено постановление о заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что во Франции продолжаются погромы: разграблены 250 отделений банков, десятки супермаркетов и торговых центров. В крупных городах дежурили усиленные отряды полиции. Но даже 45 тысяч силовиков не смогли справиться с теми, кто вышел на протест после убийства 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Друг убитого рассказал, что они ехали вместе в арендованной машине по автобусной полосе. Прав у водителя не было. Их начали преследовать полицейские на мотоциклах. После остановки, якобы ни с того, ни с сего к голове Наэля приставили пистолет. При этом полицейские считают, что действовали в рамках инструкции: водитель не подчинился законным требованиям, он мог сбить и подошедших к нему жандармов и прохожих.

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