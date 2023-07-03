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Литва призвала пригласить Украину в НАТО без обратной силы

19:58
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Дискуссия на эту тему в альянсе не стихает

Украина должна получить не имеющее обратной силы приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. Такое мнение в понедельник, 3 июля, высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Запад требует от Зеленского результатов в преддверии саммита НАТО

По словам литовского министра, представителям Североатлантического альянса необходимо стремиться к тому, чтобы украинским властям в скорейшее время "было вручено ясное и не имеющее обратной силы приглашение стать членом НАТО", сообщает ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие и она "защищает Запад". Чиновник высказал предположение, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция страны в НАТО, но не официальное членство.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участники саммита НАТО в Вильнюсе должны конкретизировать перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс, открытую на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что "главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины", это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины в военный блок.

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Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
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