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Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Запорожской области

20:16
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Киевский режим продолжает попытки диверсий и терактов

ВС России ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта в Запорожской области под селом Дорожнянка. Об этом рассказал в понедельник, 3 июля, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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Рогов подчеркнул, что российская армия на линии фронта держит активную оборону и отбивает атаки противник по всей линии фронта, сообщает РИА Новости.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в российском Министерстве обороны сообщали, что Южная группировка российских войск нанесла удары по позициям радикалов на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

При этом реактивные системы залпового огня "Торнадо" поразили командный пункт бригады ВСУ у Предтечино, а российские снайперы ликвидировали вражескую разведгруппу в районе села Ровнополь.

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