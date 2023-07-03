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Эрдоган подчеркнул усилия Турции по восстановлению мира на Украине

20:38
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Политик отметил исключительность Анкары в этом вопросе

Турция "вместо того чтобы таскать дрова для войны", прилагает усилия для установления мира. Такое заявление сделал в понедельник, 3 июля, турецкий лидер Реджп Тайип Эрдоган.
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Политик заявил, что "если бы стамбульский процесс мирных переговоров можно было бы использовать, не было бы тех разрушений и слез, которые мы пережили до сих пор".

Однако "дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками" продолжения боевых действий, а Турция при этом стала "мишенью этого военного лобби", цитирует Эрдогана РИА Новости.

7 июня президенты России и Турции провели телефонный разговор. В ходе беседы Эрдоган заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки. Также стороны обсудили ситуацию с разрушением Каховской ГЭС.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о планах Владимира Путина относительно возможного визита в Турцию. Чиновник уточнил, что "планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались".

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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