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Зеленский велел выслать посла Грузии с Украины для консультаций

21:01
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Причиной стала ситуация с Михаилом Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июля, заявил, что поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Как пояснил Зеленский, это связано с вопросом о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили, который подвергается уголовному преследованию на родине, сообщает РИА Новости.

Однако Саакашвили является гражданином Украины и занимал в стране должность главы Одесской областной государственной администрации, поэтому Киев настаивает на его передаче украинским властям.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу адвокатов экс-президента Грузии освободить Саакашвили из заключения для отправки на лечение в другой стране. Адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ после того, как Тбилисский апелляционный суд отказал бывшему президенту в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья. Врачи и эксперты на процессе заявляли о множестве заболеваний у Саакашвили, однако власти убеждены, что осужденный симулирует.

В Грузии политику вменяют разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса телекомпании "Имеди" и растрату государственных средств. По двум уголовным делам он уже получил сроки заочно.

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