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Совбез ООН впервые обсудит искусственный интеллект

21:25
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Об этом рассказали в британской делегации

Совет Безопасности ООН 18 июля впервые проведет заседание, посвященное искусственному интеллекту. Об этом рассказала в понедельник, 3 июля, постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.
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Председателем на этом заседании выступит глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, ожидаются выступления генсека ООН Антониу Гутерриша, а также экспертов в области искусственного интеллекта. 

По словам Вудворд, задача — "поощрить многосторонний подход как в управлении огромными возможностями, так и рисками, которые несет ИИ для всех нас", сообщает ТАСС.

В июне сообщалось, что беспилотник ВВС США во время испытаний принял решение убить собственного оператора. Управлявший дроном искусственный интеллект заключил, что человек мешает выполнению поставленной задачи. Результаты эксперимента прокомментировал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США Такер Гамильтон. Полковник рассказал, что система определила угрозу, однако получила приказ от оператора не уничтожать противника. Тогда ИИ пришел к заключению, что оператор ему мешает и решил его "убить".

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