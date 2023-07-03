ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Лондоне объяснили опасность разрыва дипотношений с Россией

21:43
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Британско-российские отношения крайне обострены из-за СВО

Великобритании было бы крайне жаль снижать уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом рассказала в понедельник, 3 июля, постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.
В Великобритании признали, что Украина никогда не вернет Крым и Донбасс

Дипломат пояснила, что "когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения", сообщает ТАСС.

При этом официальный Лондон продолжает использовать санкционную политику в отношении Москвы, предпринимая недружественные шаги в отношении России.

Это устраивает далеко не всех британцев. На сайте британского парламента стремительно набирает голоса петиция, призывающая к референдуму, чтобы свернуть обреченные на провал санкции против России, а также прекратить отправку оружия Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лондон
Лондон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.