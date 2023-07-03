Британско-российские отношения крайне обострены из-за СВО

Великобритании было бы крайне жаль снижать уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом рассказала в понедельник, 3 июля, постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.

Дипломат пояснила, что "когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения", сообщает ТАСС.

При этом официальный Лондон продолжает использовать санкционную политику в отношении Москвы, предпринимая недружественные шаги в отношении России.

Это устраивает далеко не всех британцев. На сайте британского парламента стремительно набирает голоса петиция, призывающая к референдуму, чтобы свернуть обреченные на провал санкции против России, а также прекратить отправку оружия Украине.

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