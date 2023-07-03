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В Австрии заявили о провале первой фазы контрнаступления ВСУ

22:02
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Украинская армия несет потери и практически не продвинулась

Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось сменить тактику, поскольку они полностью провалили первую фазу своего давно анонсированного контрнаступления. Таким мнением поделился в понедельник в беседе с телеканалом n-tv австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер.
Западные СМИ разочаровались в контрнаступлении Киева

По словам эксперта, сначала "были предприняты попытки массированного продвижения вперед, словно по учебникам армии США", однако "потом украинцы поняли, что россияне слишком хорошо подготовились к такому прорыву".

Теперь же ВСУ "пытаются продвигаться маленькими штурмовыми группами, эта тактика очень и очень медленная, но она приносит успех", заявил Райснер.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, что российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное поражение ВСУ, снижая их наступательный потенциал. По словам главы Минобороны, с 4 июня ВСУ лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что специальная военная операция на Украине не привела к радикальному сокращению военно-технических возможностей России.

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