ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа дата продления полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

22:25
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Его мандат закончит действовать в сентябре

НАТО объявит 4 июля о том, что продлевает полномочия генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга еще на один год. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказали информированные источники агентства Reuters.
Глава Военного комитета НАТО оценил военные возможности России

По их словам, соответствующее решение будет одобрено на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе. Однако официальные комментарии по этому поводу от представителей военного блока не поступали.

Йенс Столтенберг, полномочия которого на посту генсека НАТО истекут в сентябре, заверял, что не добивается продления срока пребывания на этом посту. Нового генерального секретаря должны выбрать государства — участники альянса на основе общей договоренности.

В числе возможных претендентов на этот пост называли премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. При этом президент Франции обещал блокировать любую кандидатуру от Великобритании на пост генсека НАТО, а большинство членов альянса не хотят пускать на место генсека представителей Турции и Румынии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.