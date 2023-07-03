Названа дата продления полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Его мандат закончит действовать в сентябре

НАТО объявит 4 июля о том, что продлевает полномочия генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга еще на один год. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказали информированные источники агентства Reuters.

По их словам, соответствующее решение будет одобрено на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе. Однако официальные комментарии по этому поводу от представителей военного блока не поступали.

Йенс Столтенберг, полномочия которого на посту генсека НАТО истекут в сентябре, заверял, что не добивается продления срока пребывания на этом посту. Нового генерального секретаря должны выбрать государства — участники альянса на основе общей договоренности.

В числе возможных претендентов на этот пост называли премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. При этом президент Франции обещал блокировать любую кандидатуру от Великобритании на пост генсека НАТО, а большинство членов альянса не хотят пускать на место генсека представителей Турции и Румынии.

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