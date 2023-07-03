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Западные дроны 14 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

22:42
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Об этом рассказали в российском Минобороны

Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции. Об этом рассказал в понедельник, 3 июля, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Западные дроны, по его словам, лишь за сутки нарушили режим безопасности полетов 14 раз, цитирует Гуринова ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что власти США передали сирийским "подопечным" из ИГИЛ* дальнобойные ракеты, начиненные отравляющими веществами. Согласно заявлению главы внешней разведки Сергея Нарышкина, группа террористов разместила боеголовки на территории сирийских городов Хавия и Заврия, находящиеся неподалеку от военной базы США "Эт-Танф". Она представляется из себя американо-британский разведывательный пункт, который занимается координаций и отслеживанием действий боевиков ИГИЛ* на юге Сирии.

*террористическая группировка, запрещена в России

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