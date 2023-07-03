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Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в САР и спецоперацию

22:56
  • понедельник
  • 03 июля 2023

Дипломаты провели телефонный разговор

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник, 3 июля, провел телефонный разговор с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
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Как рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, политики обсуждали ситуацию в Сирийской Арабской Республике и ряд других региональных тем, уделив повышенное внимание совместной координации на площадке ООН.

При этом Микдад от имени властей Сирии подтвердил поддержку России в проводимой ею специальной военной операции на Украине, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что власти США передали сирийским "подопечным" из ИГИЛ* дальнобойные ракеты, начиненные отравляющими веществами. Согласно заявлению главы внешней разведки Сергея Нарышкина, группа террористов разместила боеголовки на территории сирийских городов Хавия и Заврия, находящиеся неподалеку от военной базы США "Эт-Танф". Она представляется из себя американо-британский разведывательный пункт, который занимается координаций и отслеживанием действий боевиков ИГИЛ* на юге Сирии.

*террористическая группировка, запрещена в России

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